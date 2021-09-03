Астрономи зробили новий знімок гігантської галактики Центавр А
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Використовуючи камеру темної енергії (DEC) на 4-му телескопі в Міжамериканській обсерваторії Серро Тололо в Чилі, астрономи отримали нове зображення гігантської галактики Центавр A. Про це інформує УНН, з посиланням на Sci-News.
Деталі
Центавр A - гігантська галактика, розташована в сузір'ї Центавра.
Також відома як NGC 5128, LEDA 46957, ESO 270-9 і Caldwell 7, це один з найяскравіших об'єктів в нічному небі південної півкулі.
Центавр A був відкритий 29 квітня 1826 року шотландським астрономом Джеймсом Данлопом.
Перебуваючи на відстані 13 мільйонів світлових років від Землі, це найближче до нас активне ядро галактики.
Астрономи припускають, що те, що спочатку було еліптичною галактикою, зіткнулося з відносно меншою спіральною галактикою, надавши їй особливу форму, яку ми бачимо зараз.
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"Нове зображення забезпечує захоплюючий вид яскравого світіння зірок і темних вусиків пилу, які приховують яскравий центр Центавра А, - повідомили астрономи. - Цей пил - результат зіткнення галактик в минулому, в якому гігантська еліптична галактика злилася з меншою спіральною галактикою. Крім великої кількості газу і пилу, пилова смуга Центавра А містить широко поширені зореутворення, на що вказують червоні хмари водню і велика кількість тьмяних синіх зірок, видимих на кожному кінці пилової смуги".
З моменту його відкриття в 1826 році астрономи ретельно вивчили Центавра А за допомогою безлічі різних телескопів, виявивши цікаві особливості.
Радіотелескопи виявили колосальний струмінь речовини, що викидається назовні з серця галактики. Цей джет прискорюється майже до половини швидкості світла надмасивною чорною дірою в центрі Центавра A, а його яскраві випромінювання в радіохвилях роблять цю галактику одним з найпомітніших радіоджерел в нічному небі.