Астрономи виявили нову карликову планету в Сонячній системі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Астрономи з'ясували, що виявлений раніше в Сонячній системі об'єкт DeeDee є сферичною карликовою планетою, передає УНН з посиланням на Phys.org.
Як повідомляє ресурс, DeeDee був виявлений восени 2016 року з допомогою 4-метрового телескопа “Бланко”, який розташовується у Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо в Чилі.
Відстань від DeeDee до Сонця в три рази перевищує відстань від Плутона до зірки. Об’єкт є другим по віддаленості транснептуновим об’єктом з підтвердженою орбітою, поступаючись тільки карликовій планеті Ірис.
За допомогою нових даних учені встановили, що діаметр DeeDee становить 635 кілометрів і що маса небесного тіла достатня для того, щоб вона мала сферичної формою. У цьому випадку DeeDee є карликову планету.
Як повідомляв УНН, учасники 50-ї експедиції Міжнародної космічної станції Шейн Кімбро, Сергій Рижков та Андрій Борисенко успішно приземлилися в Казахстані на пілотованому кораблі “Союз МС-02”.