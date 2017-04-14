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Астрономи виявили нову карликову планету в Сонячній системі

Астрономи виявили нову карликову планету в Сонячній системі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Астрономи з'ясували, що виявлений раніше в Сонячній системі об'єкт DeeDee є сферичною карликовою планетою, передає УНН з посиланням на Phys.org.

Як повідомляє ресурс, DeeDee був виявлений восени 2016 року з допомогою 4-метрового телескопа “Бланко”, який розташовується у Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо в Чилі.

Відстань від DeeDee до Сонця в три рази перевищує відстань від Плутона до зірки. Об’єкт є другим по віддаленості транснептуновим об’єктом з підтвердженою орбітою, поступаючись тільки карликовій планеті Ірис.

За допомогою нових даних учені встановили, що діаметр DeeDee становить 635 кілометрів і що маса небесного тіла достатня для того, щоб вона мала сферичної формою. У цьому випадку DeeDee є карликову планету.

Як повідомляв УНН, учасники 50-ї експедиції Міжнародної космічної станції Шейн Кімбро, Сергій Рижков та Андрій Борисенко успішно приземлилися в Казахстані на пілотованому кораблі “Союз МС-02”.

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