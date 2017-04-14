Астрономы обнаружили новую карликовую планету в Солнечной системе

Как сообщает ресурс, DeeDee был обнаружен осенью 2016 с помощью 4-метрового телескопа "Бланко", который располагается в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Расстояние от DeeDee к Солнцу в три раза превышает расстояние от Плутона до звезды. Объект является вторым по удаленности транснептуновых объектов с подтвержденной орбите, уступая только карликовой планете Ирис.

С помощью новых данных ученые установили, что диаметр DeeDee составляет 635 километров и масса небесного тела достаточна для того, чтобы она имела сферическую форму. В этом случае DeeDee является карликовой планетой.

Как сообщал УНН, участники 50-й экспедиции Международной космической станции Шейн Кимбро, Сергей Рыжков и Андрей Борисенко успешно приземлились в Казахстане на пилотируемом корабле "Союз МС-02".