Астрономи побачили далеку наднову менш ніж через 6 годин після вибуху

Деталі

Наднова, за якою можна було спостерігати, лежить приблизно за 21 мільярд світлових років від нас. Космічний телескоп Хаббл зафіксував вибух менш ніж через 6 годин після того, як це сталося.

Венлей Чен з Університету Міннесоти та його колеги виявили цю наднову, коли шукали архівні дані Хаббла, отримані у 2010 році. Її було видно завдяки явищу, званому гравітаційним лінзуванням, при якому гравітація масивного об'єкта - в цьому випадку галактика в відносно близькому скупченні під назвою Abell 370 - діє як збільшувальне скло для спалаху за нею.

На зображенні Хаббла спалах від наднової не лише збільшено, а й дубльовано.

На трьох зображеннях цієї наднової видно слабку блакитну пляму спалаху, що росте і стає все яскравішим і червонішим. Це вказує на те, що ми спостерігаємо розширення та охолодження зоряного матеріалу відразу після початкового вибуху. Світло на першому зображенні випромінювалося приблизно через 5,8 години після початку спалаху наднової, на другому - приблизно через два дні, а на третьому - приблизно через шість днів після цього.

За цей час дослідники підрахували, що наднова остигла з майже 100 000°C до менш ніж 10 000°C. Деталі спалаху також дозволили дослідникам розрахувати, що зірка, що вибухнула, мала радіус приблизно в 530 разів більше Сонця, що робить її типом зірки, званим червоним надгігантом.

Вивчаючи наднові, подібні до цієї, можна дізнатися більше про те, як відбувалося зіркоутворення в ранньому Всесвіті. Завдяки своїй здатності зазирнути глибоко в ранній Всесвіт космічний телескоп Джеймса Вебба стане потужним інструментом у цьому пошуку, каже Чен.

Нагадаємо

Космічна обсерваторія опублікувала зображення "привида" гігантської зірки.