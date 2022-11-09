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Астрономы увидели далекую сверхновую менее чем через 6 часов после взрыва

Астрономы увидели далекую сверхновую менее чем через 6 часов после взрыва

Киев • УНН

 • 425056 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Космический телескоп Хаббл снял взорвавшуюся далекую звезду после взрыва раньше, чем когда-либо до этого, что позволило астрономам наблюдать за первыми восемью днями смерти звезды, пишет УНН со ссылкой на New Scientist.

Детали

Сверхновая, за которой можно было наблюдать, лежит примерно в 21 миллиарде световых лет от нас. Космический телескоп Хаббл зафиксировал взрыв менее чем через 6 часов после того, как это произошло.

Венлей Чен из Университета Миннесоты и его коллеги обнаружили сверхновую, когда искали архивные данные Хаббла, полученные в 2010 году. Ее было видно благодаря явлению, называемому гравитационным линзированием, при котором гравитация массивного объекта – в этом случае галактика в относительно близком скоплении под названием Abell 370 – действует как увеличительное стекло для вспышки за ней.

На изображении Хаббла вспышка от сверхновой не только увеличена, но и дублирована. 

На трех изображениях этой сверхновой видно слабое голубое пятно растущей вспышки, которая становится все ярче и краснее. Это показывает, что мы наблюдаем расширение и охлаждение звездного материала сразу после начального взрыва. Свет на первом изображении излучался примерно через 5,8 часа после начала вспышки сверхновой, на втором - примерно через два дня, а на третьем - примерно через шесть дней после этого.

За это время исследователи подсчитали, что сверхновая остыла с почти 100 000°C до менее чем 10 000°C. Детали вспышки также позволили исследователям рассчитать, что взорвавшаяся звезда имела радиус примерно в 530 раз больше Солнца, что делает ее типом звезды, называемым красным сверхгигантом.

Изучая сверхновые, подобные этой, можно узнать больше о том, как происходило звездообразование в ранней Вселенной. Благодаря своей способности заглянуть глубоко в раннюю Вселенную, космический телескоп Джеймса Уэбба станет мощным инструментом в этом поиске, говорит Чен.

Напомним

Космическая обсерватория опубликовала изображение "призрака" гигантской звезды.

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