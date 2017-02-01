Астролога, що прогнозував смерть президента, арештували на Шрі-Ланці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Поліція Шрі-Ланки арештувала астролога, який передбачав, що президент країни Маїтріпала Сірісена помре в кінці січня, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як пише видання, прогноз не справдився, і тоді астролог виправив його. За оновленою версією, президент повинен померти до жовтня.
Завзятість астролога не сподобалась урядовцям: у них виникли підозри, що він готує переворот або замах на президента, і звернулися в поліцію.
Поліція дійшла висновку, що астролог поширює наклеп про президента. Чоловіка арештували ввечері у вівторок, а в середу звільнили під заставу, повідомляє агенція AP.
52-річний Віджитха Рохана Віджемуні - колишній військовий моряк, а нині досить відомий в країні астролог.
1987 року його засудили за спробу замаху на прем'єр-міністра Індії Раджива Ганді і він провів у в'язниці понад 2,5 року.
Вийшовши з в'язниці Віджемуні зайнявся політикою, балотувався у парламент Шрі-Ланки, а потім перекваліфікувався на астролога, нагадує AP.
Багато жителів Шрі-Ланки уважно стежать за астрологічними прогнозами і на їх підставі вирішують, коли одружуватися, будувати будинок або підписувати документи.