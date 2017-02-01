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Астролога, который прогнозировал смерть президента, арестовали на Шри-Ланке

Астролога, который прогнозировал смерть президента, арестовали на Шри-Ланке

Киев • УНН

 • 8692 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Полиция Шри-Ланки арестовала астролога, который прогнозировал, что президент страны Маитрипала Сирисена умрет в конце января, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как пишет издание, прогноз не оправдался, и тогда астролог исправил его. По обновленной версии, президент должен умереть до октября.

Упорство астролога не понравилось чиновникам: у них возникли подозрения, что он готовит переворот или покушение на президента, и обратились в полицию.

Полиция пришла к выводу, что астролог распространяет клевету о президенте. Мужчину арестовали вечером во вторник, а в среду освободили под залог, сообщает агентство AP.

52-летний Виджитха Рохана Виджемуни - бывший военный моряк, а сейчас довольно известный в стране астролог.
В 1987 г. его осудили за попытку покушения на премьер-министра Индии Раджива Ганди и он провел в тюрьме более 2,5 лет.

Выйдя из тюрьмы Виджемуни занялся политикой, баллотировался в парламент Шри-Ланки, а потом переквалифицировался в астролога, напоминает AP.

Многие жители Шри-Ланки внимательно следят за астрологическими прогнозами и на их основании решают, когда жениться, строить дом или подписывать документы.

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