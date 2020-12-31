Астролог дала прогноз для знаків зодіаку на 2021 рік

“Так як гороскоп кожної людини на Землі — унікальна і неповторна, в нашому огляді сьогодні я зможу назвати тільки деяких людей, народжених в певні дні року. Щоб оцінити ступінь значущості 2021 року для кожного з нас, потрібно проаналізувати рух трьох дальніх планет — Плутона, Нептуна і Урану, щодо всіх планет в індивідуальному гороскопі Плутон — планета трансформації всього консервативного і віджилого в прогресивне і те, що розвивається. У 2021 році він пройде всього три градуси — з 25-го по 27-й градуси Козерога. З твердістю і силою Плутон розриває і трансформує все те, що більше не приносить користі”, — розповідає вона.

Так, в 2021 році Плутон пройде всього три градуси — з 25-го по 27-й градуси Козерога. З твердістю і силою Плутон розриває і трансформує все те, що більше не приносить користі.

“Його підтримка в цьому році допоможе людям, які народилися з 14 по 16 січня, зруйнувати старі і застиглі форми і дати можливість народження нового і кращого. Плутон обрав в цьому році саме Вас і така можливість буває всього 1 раз в житті і то, далеко не у всіх людей. Напружений вплив Плутона може принести зовнішні і внутрішні кризи людям, народженим з 13 по 16 квітня, з 16 по 19 липня і з 17 по 20 жовтня. Будьте готові прийняти кризу, як необхідний етап особистих змін — вірте в краще, нічого не бійтеся і перетворюйте своє життя — час настав”, — додає астролог.

Так, гармонійний вплив Плутона дасть потужні сили для досягнення поставлених цілей людям, народженим з 14 по 17 березня, з 14 по 17 травня, з 16 по 19 вересня і з 16 по 19 листопада.

“А тепер звернемо увагу на рух повільного Нептуна, який навчає людину уроків Довіри і Віри. Усвідомлення цих уроків сприяє розкриттю наших нових духовних і творчих здібностей. В 2021 році Нептун пройде з 20-го по 24-й градуси Риб”, — пояснює Осипенко.

За її словами, люди, народжені з 9 по 14 березня, мають можливість впоратися зі своїми сумнівами і зміцнити свою Віру. “Пробудження інтуїтивних здібностей, натхнення і розуміння психології людей дасть хороший шанс для успішного ведення справ і початку нових підприємств. Напружений вплив Нептуна, як період ідеалізму, невизначеності і незадоволеності, підштовхне до духовного зростання людей, народжених з 9 по 14 червня, з 11 по 16 вересня і з 10 по 15 грудня. Не вважайте такі періоди для себе поганими. Вони необхідні кожній людині в певні роки її життя, для переоцінки цінностей, усвідомлення сенсу свого існування і свого істинного Шляху”, — рекомендує астролог.

Крім цього, гармонійний вплив Нептуна подарує особливі можливості для творчого пошуку, розкриття талантів і здібностей людям, народженим з 9 по 13 січня, з 9 по 14 травня, з 11 по 16 липня і з 11 по 16 листопада. Проявіть активність і використовуйте всі шанси, які у цьому році в достатку дарує Вам Всесвіт.

“А тепер вся увага на рух Урана — планета свободи, незалежності і реформ. Його цикл по Зодіаку — 84 роки. В 2021 році Уран пройде з 7-го по 15-й градуси Тільця. Рекомендую людям, народженим з 26 квітня по 4 травня, дозволити собі бути нестандартними і прогресивними в своїх рішеннях і справах. Уран допоможе їм звільнитися від обставин, що сковували і зробити необхідні важливі реформи у власному житті”, — радить вона.

Осипенко підкреслює, що через свій напружений вплив Уран може більш жорстко підштовхнути до необхідних змін в житті людей, народжених з 26 січня по 3 лютого, з 29 липня по 6 серпня і з 29 жовтня по 6 листопада. Це період важливої реорганізації справ, інтересів і сфери самореалізації.

“Я називаю такий вплив Урану оновлюючим штормом, який допомагає змити з палуби вашого корабля те, що вам не потрібно і звільнити місце новому і прогресивному. Уран в своєму гармонійному впливі в 2021 році допоможе змінити життя на краще людям, народженим з 24 лютого по 4 березня, з 27 червня по 6 липня, з 29 серпня по 6 вересня і з 27 грудня по 4 січня. Попутний вітер надуває вітрила вашого корабля. Це тривалий і значимий період, сприятливий для виявлення і застосування творчого потенціалу і особистих достоїнств”, — додає вона.

І, звичайно, обов’язково потрібно ще розглянути рух Юпітера і Сатурна. Вони рухаються швидше і включають в свої уроки і іспити більшу кількість людей.

“Сатурн — планета зрілості, мудрості і дисципліни. Він символізує порядок, надійність і відповідальність. Цикл Сатурна по Зодіаку — 29,5 років і протягом 2021 року його пройде шлях від 2 до 14-го градуса Водолія. Сатурн пройде по градусу Сонця людей, народжених з 21 січня по 2 лютого. Для них це буде справжній іспит на зрілість Душі. І ви, звичайно, його пройдете з честю і гідністю. В 2021 році Сатурн допоможе вибудувати надійний фундамент в потрібних сферах життя людям, народженим з 21 березня по 3 квітня, з 22 травня по 4 червня, з 24 вересня по 6 жовтня і з 23 листопада по 5 грудня”, — розповідає Осипенко.

Так, Юпітер — планета розширення і щастя, її називають зіркою королів.

“Коли Юпітер проходить по Зодіаку і включає своїм впливом наші планети — ми відчуваємо, що в нашому житті з’являється більше можливостей, як розкриваються потрібні двері і приходить довгоочікуваний успіх. Цикл Юпітера — близько 12 років по Зодіаку. У 2021 році він пройде з 3-го градуса Водолія і до 3го градуса знака Риб”, — повідомляє астролог.

У певні місяці нового року Юпітер нагородить за минулі праці людей, народжених з 22 січня до 21 лютого.

“Звичайно, це Ваш рік, дорогі Водолії. Користуйтеся можливостями, що відкриваються і міняйте своє життя на краще. Завдяки гармонійному впливу Юпітера, успіх у 2021 році також можуть відчути люди, народжені з 22 березня по 22 квітня, з 23 травня по 23 червня, з 25 вересня по 25 жовтня і з 24 листопада по 24 грудня”, — підсумовує Осипенко.