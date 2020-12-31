Астролог дала прогноз для знаков зодиака на 2021 год

“Так как гороскоп каждого человека на Земле — уникален и неповторим, в нашем обзоре сегодня я смогу назвать только некоторых людей, рожденных в определенные дни года. Чтобы оценить степень значимости 2021 года для каждого из нас, нужно проанализировать движение трех дальних планет — Плутона, Нептуна и Урана, относительно всех планет в индивидуальном гороскопе Плутон — планета трансформации всего консервативного и отжившего в прогрессивное и развивающееся. В 2021 году он пройдет всего три градуса — с 25-го по 27-й градусы Козерога. С твердостью и силой Плутон разрывает и трансформирует все то, что больше не приносит пользы”, — рассказывает она.

Так, в 2021 году Плутон пройдет всего три градуса — с 25-го по 27-й градусы Козерога. С твердостью и силой Плутон разрывает и трансформирует все то, что больше не приносит пользы.

“Его поддержка в этом году поможет людям, родившимся с 14 по 16 января, разрушить старые и застывшие формы и дать возможность рождению нового и лучшего. Плутон избрал в этом году именно Вас и такая возможность бывает всего 1 раз в жизни и то, далеко не у всех людей. Напряженное влияние Плутона может принести внешние и внутренние кризисы людям, рожденным с 13 по 16 апреля, с 16 по 19 июля и с 17 по 20 октября. Будьте готовы принять кризис, как необходимый этап личных изменений — верьте в лучшее, ничего не бойтесь и преображайте свою жизнь — время пришло”, — добавляет астролог.

Так, гармоничное влияние Плутона даст мощные силы для достижения поставленных целей людям, рожденным с 14 по 17 марта, с 14 по 17 мая, с 16 по 19 сентября и с 16 по 19 ноября.

“А теперь обратим внимание на движение медленного Нептуна, который обучает человека урокам Доверия и Веры. Осознание этих уроков способствует раскрытию наших новых духовных и творческих способностей. В 2021 году Нептун пройдет с 20-го по 24-й градусы Рыб”, — объясняет Осипенко.

По ее словам, люди, рожденные с 9 по 14 марта, имеют возможность справиться со своими сомнениями и укрепить свою Веру. “Пробуждение интуитивных способностей, вдохновение и понимание психологии людей даст хороший шанс для успешного ведения дел и начала новых предприятий. Напряженное влияние Нептуна, как период идеализма, неопределенности и неудовлетворенности, подтолкнет к духовному росту людей, рожденных с 9 по 14 июня, с 11 по 16 сентября и с 10 по 15 декабря. Не считайте такие периоды для себя плохими. Они необходимы каждому человеку в определенные года его жизни, для переоценки ценностей, осознания смысла своего существования и своего истинного Пути”, — рекомендует астролог.

Кроме этого, гармоничное влияние Нептуна подарит особые возможности для творческого поиска, раскрытия талантов и способностей людям, рожденным с 9 по 13 января, с 9 по 14 мая, с 11 по 16 июля и с 11 по 16 ноября. Проявите активность и используйте все шансы, которые в этом году в изобилии дарит Вам Вселенная.

“А теперь все внимание на движение Урана — планета свободы, независимости и реформ. Его цикл по Зодиаку — 84 года. В 2021 году Уран пройдет с 7-го по 15-й градусы Тельца. Рекомендую людям, родившимся с 26 апреля по 4 мая, позволить себе быть нестандартными и прогрессивными в своих решениях и делах. Уран поможет им освободиться от сковывающих обстоятельств и произвести необходимые важные реформы в собственной жизни”, — советует она.

Осипенко подчеркивает, что через свое напряженное влияние Уран может более жестко подтолкнуть к необходимым переменам в жизни людей, рожденных с 26 января по 3 февраля, с 29 июля по 6 августа и с 29 октября по 6 ноября. Это период важной реорганизации дел, интересов и сферы самореализации.

“Я называю такое влияние Урана обновляющим штормом, который помогает смыть с палубы вашего корабля то, что вам не нужно и освободить место новому и прогрессивному. Уран в своем гармоничном влиянии в 2021 году поможет изменить жизнь к лучшему людям, рожденным с 24 февраля по 4 марта, с 27 июня по 6 июля, с 29 августа по 6 сентября и с 27 декабря по 4 января. Попутный ветер надувает паруса вашего корабля. Это длительный и значимый период, благоприятный для выявления и применения творческого потенциала и личных достоинств”, — добавляет она.

И, конечно, обязательно нужно еще рассмотреть движение Юпитера и Сатурна. Они движутся быстрее и включают в свои уроки и экзамены большее количество людей.

“Сатурн — планета зрелости, мудрости и дисциплины. Он символизирует порядок, надежность и ответственность. Цикл Сатурна по Зодиаку — 29,5 лет и в течение 2021 года он пройдет путь от 2 до 14-го градуса Водолея. Сатурн пройдет по градусу Солнца людей, рожденных с 21 января по 2 февраля. Для них это будет настоящий экзамен на зрелость Души. И вы, конечно, его пройдете с честью и достоинством. В 2021 году Сатурн поможет выстроить надежный фундамент в нужных сферах жизни людям, рожденным с 21 марта по 3 апреля, с 22 мая по 4 июня, с 24 сентября по 6 октября и с 23 ноября по 5 декабря”, — рассказывает Осипенко.

Так, Юпитер — планета расширения и счастья, ее называют звездой королей.

“Когда Юпитер проходит по Зодиаку и включает своим влиянием наши планеты — мы чувствуем, что в нашей жизни появляется больше возможностей, как раскрываются нужные двери и приходит долгожданный успех. Цикл Юпитера — около 12 лет по Зодиаку. В 2021 году он пройдет с 3го градуса Водолея и до 3-го градуса знака Рыб”, — сообщает астролог.

В определенные месяцы нового года Юпитер наградит за прошлые труды людей, рожденных с 22 января до 21 февраля.

“Конечно, это Ваш год, дорогие Водолеи. Пользуйтесь открывающимися возможностями и меняйте свою жизнь к лучшему. Благодаря гармоничному влиянию Юпитера, успех в 2021 году также могут ощутить люди, рожденные с 22 марта по 22 апреля, с 23 мая по 23 июня, с 25 сентября по 25 октября и с 24 ноября по 24 декабря”, — подытоживает Осипенко.