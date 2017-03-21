Аспіранта у РФ забрали на допит після розмахування жовто-блакитним прапором - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У відділку поліції у Росії допитали і нібито побили аспіранта МДУ, який 18 березня під час фестивалю на честь Криму розмахував з вікна своєї кімнати в гуртожитку саморобним прапором України. Про це розповів один з аспірантів, передає УНН з посиланням на видання “Медиазона”.

"Минулої суботи аспірант істфаку зробив прапор України з двох шматків тканини і почав розмахувати ним з вікна своєї кімнати під час фестивалю на честь приєднання Криму. Акцію він проводив в знак протесту проти витрати бюджетних коштів на фестиваль в той час, як у МДУ немає грошей на ремонт гуртожитків. За словами самого аспіранта, його акція не носила політичний характер: він хотів привернути увагу до проблем гуртожитку МДУ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через деякий час аспірант вирішив продовжити акцію на сходовій клітці, де його, як повідомляється, зупинив співробітник служби безпеки гуртожитків. Пізніше прийшов майор з відділку поліції МДУ в супроводі трьох людей в штатському, які називали себе співробітниками ФСБ, пише видання.

Вказано, що із застосуванням сили аспіранта довели до його кімнати, де почали оглядати його речі. Забравши фотоапарат, телефон і ноутбук, його привели в відділок поліції, додали у виданні.

“Поліцейський пішов, а ФСБшники почали допит "з пристрастю" - хто такий, на кого працюєш, хто тобі заплатив. Змусили включити ноутбук, рилися в телефоні і фотоапараті. Особливо його не били, в голову тільки розкритою долонею, в корпус кілька разів тикали загостреною шваброю, від якої залишилися порізи і садна”, - розповів один з аспірантів.

Як зазначається, у ноутбуці і фотоапараті нічого не знайшли. "Після двох годин допиту аспіранта змусили під диктовку написати розписку про те, що він “згоден працювати інформатором під егідою ФСБ і Центру "Е" під псевдонімом "аспірант". Віддавши йому техніку, люди, які допитували його, пішли. Тоді до аспіранта підійшли троє поліцейських, які змусили його написати в протоколі, що він розмахував прапором і нецензурно висловлювався. Копію протоколу йому не дали: вручивши квитанцію про штраф за дрібне хуліганство, аспіранта випровадили з відділку поліції МДУ близько 22:00", - сказано у повідомленні.

Вказано також, що 20 березня чоловік зафіксував побої в травмпункті, 21 березня він звернувся за допомогою до правозахисної організації “Комітет із запобігання тортурам”.

Нагадаємо, торік у листопаді в Москві підняли прапор України та засудили злочинну “ДНР”.

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