Аспиранта в РФ забрали на допрос после размахивания желто-голубым флагом - СМИ

"В прошлую субботу аспирант истфака сделал флаг Украины из двух кусков ткани и начал размахивать им из окна своей комнаты во время фестиваля в честь присоединения Крыма. Акцию он проводил в знак протеста против расходования бюджетных средств на фестиваль в то время, как в МГУ нет денег на ремонт общежитий. По словам самого аспиранта, его акция не носила политический характер: он хотел привлечь внимание к проблемам общежития МГУ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, через некоторое время аспирант решил продолжить акцию на лестничной клетке, где его, как сообщается, остановил сотрудник службы безопасности общежитий. Позже пришел майор из отделения полиции МГУ в сопровождении трех человек в штатском, которые называли себя сотрудниками ФСБ, пишет издание.

Указано, что с применением силы аспиранта довели до его комнаты, где начали осматривать его вещи. Забрав фотоаппарат, телефон и ноутбук, его привели в отделение полиции, добавили в издании.

"Полицейский ушел, а ФСБшники начали допрос "с пристрастием" - кто, на кого работаешь, кто тебе заплатил. Заставили включить ноутбук, рылись в телефоне и фотоаппарате. Особенно его не били, в голову только раскрытой ладонью, в корпус несколько раз тыкали заостренной шваброй, от которой остались порезы и ссадины", - рассказал один из аспирантов.

Как отмечается, в ноутбуке и фотоаппарате ничего не нашли. "После двух часов допроса аспиранта заставили под диктовку написать расписку о том, что он "согласен работать информатором под эгидой ФСБ и Центра "Э" под псевдонимом "аспирант". Отдав ему технику, люди, которые допрашивали его, ушли. Тогда к аспиранту подошли трое полицейских, которые заставили его написать в протоколе, что он размахивал флагом и нецензурно выражался. Копию протокола ему не дали: вручив квитанцию ​​о штрафе за мелкое хулиганство, аспиранта выпроводили из отделения полиции МГУ около 22:00", - говорится в сообщении.

Указано также, что 20 марта мужчина зафиксировал побои в травмпункте, 21 марта он обратился за помощью в правозащитную организацию "Комитет по предотвращению пыток".

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве подняли флаг Украины и осудили преступную "ДНР".