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Асад здійснив перший офіційний візит в Алеппо за 11 років війни

Асад здійснив перший офіційний візит в Алеппо за 11 років війни

Київ • УНН

 • 108698 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент Сирії Башар аль-Асад у п'ятницю відвідав сильно постраждалу північну провінцію Алеппо, вперше за 11 років війни, пише УНН.

Деталі

Він відвідав велику електростанцію у сільській місцевості на сході провінції, щоб проконтролювати її частковий перезапуск після військового пошкодження.

Асад також був присутній під час перезапуску водонасосної станції, йдеться у заявах сирійського президента в Telegram.

За словами президента, нещодавно відремонтована частина електростанції, однієї з найбільших у країні, вироблятиме 200 мегават електроенергії для провінції.

Контекст

Провінція Алеппо була ареною запеклих зіткнень між урядовими військами, повстанцями та джихадистами угруповання «Ісламська держава» з 2012 року, допоки урядові сили поступово не витіснили їх.

Перемога Асада у 2016 році, підтримана російською військовою силою, у місті Алеппо, економічному центрі країни стала поворотним моментом у війні.

Електричні мережі та інша інфраструктура по всій країні були зруйновані війною, внаслідок якої, за оцінками, загинуло майже півмільйона людей та мільйони були змушені залишити свої будинки.

Сирійський уряд не має влади над усією провінцією Алеппо, а райони на кордоні з Туреччиною, як і раніше, контролюються підтримуваними Анкарою угрупованнями та курдськими Сирійськими демократичними силами.

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