Асад совершил первый официальный визит в Алеппо за 11 лет войны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Сирии Башар аль-Асад в пятницу посетил сильно пострадавшую северную провинцию Алеппо, впервые за 11 лет войны, пишет УНН.
Детали
Он посетил большую электростанцию в сельской местности на востоке провинции, чтобы проконтролировать ее частичный перезапуск после военного повреждения.
Асад также присутствовал при перезапуске водонасосной станции, говорится в заявлениях сирийского президента в Telegram.
По словам президента, недавно отремонтированная часть электростанции, одной из крупнейших в стране, будет производить 200 мегаватт электроэнергии для провинции.
Контекст
Провинция Алеппо была ареной ожесточенных столкновений между правительственными войсками, повстанцами и джихадистами группировки «Исламское государство» с 2012 года, пока правительственные силы постепенно не вытеснили их.
Победа Асада в 2016 году, поддержанная российской военной силой, в городе Алеппо, экономическом центре страны стала поворотным моментом в войне.
Электрические сети и другая инфраструктура по всей стране были разрушены войной, в результате которой, по оценкам, погибли почти полмиллиона человек и миллионы были вынуждены покинуть свои дома.
Сирийское правительство не контролирует всю провинцию Алеппо, а районы на границе с Турцией по-прежнему контролируются поддерживаемыми Анкарой группировками и курдскими Сирийскими демократическими силами.