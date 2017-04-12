Арсенал зброї вилучили у мешканця Запоріжжя

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ЗАПОРІЖЖЯ - КИЇВ. 12 квітня. УНН. У мешканця одного з приватних будинків Осіпенківського мікрорайону Запоріжжя поліцейські вилучили пістолети, рушницю, гранати та набої. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції міста, передає УНН.

Ввечорі 11 квітня патрульні прибули в один з будинків по вул.Рильского на виклик стосовно сімейної сварки. Зі слів жінки-заявниці, її син у стані алкогольного сп’яніння поводиться неадекватно та вимагає ліки і гроші. Вона попросила копів провести з ним бесіду. Жінка запросила правоохоронців до будинку.

“Патрульні під час спілкування з сином заявниці помітили в його кімнаті рушницю та набої до неї. Чоловік пояснив, що це його речі і він планує використовувати їх для особистих потреб. Тоді, патрульні викликали слідчо-оперативну групу Дніпровського відділення нацполіції. Під час огляду кімнати правоохоронці виявили у громадянина речі схожі на зброю та боєприпаси, а саме — 291 набій калібру 7,62мм, 2 гранати Ф1, 2 гранати РГД 5, 1 гранату РГО, 4 запали до гранат, револьвери 2 одиниці, пістолет 2 одиниці, ракетниця 1 одиниця, обріз з мисливської рушниці 1 одиниця, гладкостовльна рушниця 1 одиниця, малокаліберна рушниця 1 одиниця. Під диваном у пакеті поліцейські знайшли речовину сіро-зеленого кольору рослинного походження з характерним запахом, ваги, а також „зіп“ пакети для пакування.”, — повідомили у поліції.

В цей час власнику зброї стало зле. Копи викликали швидку та супроводили його до лікарні. Після надання медичної допомоги громадянина доставили до Дніпровського відділення поліції.

Нагадаємо, 6 квітня в київському метро затримали чоловіка з арсеналом холодної зброї.

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