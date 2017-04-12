Арсенал оружия изъяли у жителя Запорожья

Вечером 11 апреля патрульные прибыли в один из домов по вул.Рильского на вызов о семейной ссоре. По словам женщины-заявительницы, ее сын в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно, требует лекарства и деньги. Она попросила копов провести с ним беседу. Женщина пригласила правоохранителей к дому.

“Патрульные во время общения с сыном заявительницы заметили в его комнате ружье и патроны. Мужчина объяснил, что это его вещи и он планирует использовать их для личных нужд. Тогда, патрульные вызвали следственно-оперативную группу Днепровского отделения нацполиции. При осмотре комнаты правоохранители обнаружили у гражданина вещи похожие на оружие и боеприпасы, а именно — 291 патрон калибра 7,62мм, 2 гранаты Ф1, 2 гранаты РГД-5, 1 граната РГО, 4 запала к гранатам, револьверы 2 единицы, пистолет 2 единицы , ракетница 1 единица, обрез из охотничьего ружья 1 единица, гладкостовльное ружье 1 единица, малокалиберная винтовка 1 единица. Под диваном в пакете полицейские нашли вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения с характерным запахом, весы, а также „зип“ пакеты для упаковки. ”, - сообщили в полиции.

В это время владельцу оружия стало плохо. Копы вызвали скорую и сопроводили его в больницу. После оказания медицинской помощи гражданина доставили в Днепровский отделение полиции.

Напомним, 6 апреля в киевском метро задержали мужчину с арсеналом холодного оружия .