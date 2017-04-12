Арсенал оружия изъяли у жителя Запорожья

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40676 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102401 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156731 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116555 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116531 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112553 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104252 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107069 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103565 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153656 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Арсенал оружия изъяли у жителя Запорожья

Арсенал оружия изъяли у жителя Запорожья

Киев  •  УНН

 • 20713 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ — КИЕВ. 12 апреля. УНН. У жителя одного из частных домов Осипенкивського микрорайона Запорожья полицейские изъяли пистолеты, ружье, гранаты и патроны. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, передает УНН.

Вечером 11 апреля патрульные прибыли в один из домов по вул.Рильского на вызов о семейной ссоре. По словам женщины-заявительницы, ее сын в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно, требует лекарства и деньги. Она попросила копов провести с ним беседу. Женщина пригласила правоохранителей к дому.

“Патрульные во время общения с сыном заявительницы заметили в его комнате ружье и патроны. Мужчина объяснил, что это его вещи и он планирует использовать их для личных нужд. Тогда, патрульные вызвали следственно-оперативную группу Днепровского отделения нацполиции. При осмотре комнаты правоохранители обнаружили у гражданина вещи похожие на оружие и боеприпасы, а именно — 291 патрон калибра 7,62мм, 2 гранаты Ф1, 2 гранаты РГД-5, 1 граната РГО, 4 запала к гранатам, револьверы 2 единицы, пистолет 2 единицы , ракетница 1 единица, обрез из охотничьего ружья 1 единица, гладкостовльное ружье 1 единица, малокалиберная винтовка 1 единица. Под диваном в пакете полицейские нашли вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения с характерным запахом, весы, а также „зип“ пакеты для упаковки. ”, - сообщили в полиции.

В это время владельцу оружия стало плохо. Копы вызвали скорую и сопроводили его в больницу. После оказания медицинской помощи гражданина доставили в Днепровский отделение полиции.

Напомним, 6 апреля в киевском метро задержали мужчину с арсеналом холодного оружия .

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