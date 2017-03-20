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Арсенал зброї вилучили поліцейські на Київщині

Арсенал зброї вилучили поліцейські на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. На Київщині поліцейські вилучили бойовий арсенал зброї, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Працівники поліції зупинили автомобіль Ford Transit, який був пофарбований у маскувальне забарвлення “камуфляж” без державних номерних знаків. За кермом автівки знаходився 35-річний чоловік, який згідно наданих документів проживає при військовій частині Комінтернівського району, що на Одещині.

Під час огляду транспортного засобу працівники поліції виявили зброю — 13 автоматів АКС74-У, пістолет Макарова та 16 набоїв до нього без будь-яких документів. На місце події прибула слідчо-оперативна група Переслав-Хмельницького відділу поліції для документування правопорушення.

Також з салону автівки вилучено 13 предметів для швидкого заряджання зброї, 13 ємкостей з рештками мастила, 13 приладь для чистки зброї.

Автомобіль Ford Transit поміщено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів. Наразі працівники поліції встановлюють походження такого арсеналу зброї та боєприпасів.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНН, СБУ виявила вогнемет російського виробництва у районі Світлодарської дуги.

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