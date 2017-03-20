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Арсенал оружия изъяли полицейские в Киевской области

Арсенал оружия изъяли полицейские в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 11030 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киевской области полицейские изъяли боевой арсенал оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Работники полиции остановили автомобиль Ford Transit, который был окрашен в маскировочную окраску "камуфляж" без государственных номерных знаков. За рулем автомобиля находился 35-летний мужчина, который согласно предоставленных документов проживает при воинской части Коминтерновского района Одесской области.

При осмотре транспортного средства работники полиции обнаружили оружие - 13 автоматов АКС74У-В, пистолет Макарова и 16 патронов к нему без каких-либо документов. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела полиции для документирования правонарушения.

Также из салона автомобиля изъято 13 предметов для быстрого заряжания оружия, 13 емкостей с остатками масла, 13 принадлежностей для чистки оружия.

Автомобиль Ford Transit помещен на площадку временного содержания транспортных средств. Сейчас сотрудники полиции устанавливают происхождение такого арсенала оружия и боеприпасов.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНН, СБУ обнаружила огнемет российского производства в районе Светлодарской дуги.

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