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"Арсенал" обіграв "Манчестер Сіті" у півфіналі Кубка Англії

Київ • УНН

 • 12007 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. На стадіоні “Вемблі” лондонський “Арсенал” за підсумками додаткового часу вибив у півфіналі Кубка Англії “Манчестер Сіті”, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

Закид вперед у виконанні Яя Туре закінчився взяттям воріт “канонірів” на 62 хвилині. Автором голу став Серхіо Агуеро. Гравці Арсена Венгера відповіли голом Начо Монреаля, котрий успішно замкнув навісну передачу партнера.

Доля поєдинку вирішувалася в додаткових екстра-таймах. Алексіс Санчес реалізував момент після розіграшу кутового — 2:1.

Зазначається, що “Арсенал” пробився в рекордний 20-й раз до фіналу Кубка Англії.

Додамо, що опонентом “канонірів” у фіналі стане інший представник Лондона — “Челсі”.

Українські Національні Новини

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