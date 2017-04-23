"Арсенал" обіграв "Манчестер Сіті" у півфіналі Кубка Англії

Закид вперед у виконанні Яя Туре закінчився взяттям воріт “канонірів” на 62 хвилині. Автором голу став Серхіо Агуеро. Гравці Арсена Венгера відповіли голом Начо Монреаля, котрий успішно замкнув навісну передачу партнера.

Доля поєдинку вирішувалася в додаткових екстра-таймах. Алексіс Санчес реалізував момент після розіграшу кутового — 2:1.

Зазначається, що “Арсенал” пробився в рекордний 20-й раз до фіналу Кубка Англії.

Додамо, що опонентом “канонірів” у фіналі стане інший представник Лондона — “Челсі”.