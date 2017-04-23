"Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии

Заброс вперед в исполнении Яя Туре закончился взятием ворот “канониров” на 62 минуте. Автором гола стал Серхио Агуэро. Игроки Арсена Венгера ответили голом Начо Монреаля, который успешно замкнул навесную передачу партнера.

Судьба поединка решалась в дополнительных экстра-таймах. Алексис Санчес реализовал момент после розыгрыша углового — 2: 1.

Отмечается, что “Арсенал” пробился в рекордный 20-й раз в финал Кубка Англии.

Добавим, что оппонентом “канониров” в финале станет другой представитель Лондона — “Челси”.