"Арсенал" обіграв клуб Зінченка на шляху до фіналу Кубку Англії

У зустрічі проти "Манчестер Сіті" "канонірам" вдалося завдати лише 4 удари по воротам суперників проти 16-ти, але при цьому лондонці забили двічі – 2:0. Автором дублю став Обамеянг.

Український півзахисник "міщан" Олександр Зінченко провів увесь поєдинок на лаві запасних.

Варто відзначити, що в іншому півфіналі сьогодні на стадіоні "Вемблі" зустрінуться "Манчестер Юнайтед" і "Челсі".