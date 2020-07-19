"Арсенал" обіграв клуб Зінченка на шляху до фіналу Кубку Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Лондонський "Арсенал" отримав путівку в фінал Кубку Англії в 21-й раз в історії клубу, передає УНН з посиланням на сайт команди.
У зустрічі проти "Манчестер Сіті" "канонірам" вдалося завдати лише 4 удари по воротам суперників проти 16-ти, але при цьому лондонці забили двічі – 2:0. Автором дублю став Обамеянг.
Український півзахисник "міщан" Олександр Зінченко провів увесь поєдинок на лаві запасних.
Варто відзначити, що в іншому півфіналі сьогодні на стадіоні "Вемблі" зустрінуться "Манчестер Юнайтед" і "Челсі".