"Арсенал" обыграл клуб Зинченко на пути к финалу Кубка Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Лондонский "Арсенал" получил путевку в финал Кубка Англии в 21-й раз в истории клуба, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Во встрече против "Манчестер Сити" "канонирам" удалось нанести лишь 4 удара по воротам соперников против 16-ти, но при этом лондонцы забили дважды - 2:0. Автором дубля стал Обамеянг.
Украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.
Стоит отметить, что в другом полуфинале сегодня на стадионе "Уэмбли" встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Челси".