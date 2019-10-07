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"АрселорМіттал Кривий Ріг" направить близько 400 млн грн на будівництво сучасного онкоцентра у Кривому Розі

Київ • УНН

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КИЕВ. 7 жовтня. УНН. У рамках реалізації комплексної стратегії взаємодії з місцевими громадами “АрселорМіттал Кривий Ріг” направить близько 400 млн грн на будівництво у місті сучасного онкоцентра. Меморандум про це був сьогодні підписаний Генеральним директором підприємства Парамжитом Калоном, главою комітету з питань здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування Верховної Ради Михайлом Радуцьким, представниками Дніпропетровської влади, мером Кривого Рогу і генеральним директором Криворізького онкодиспансера, передає УНН.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" направить близько 400 млн грн на будівництво сучасного онкоцентра у Кривому Розі

На підписанні меморандуму також був присутній перший помічник Президента України Сергій Шефір.

Меморандум визначає основні принципи фінансування будівництва, а також бачення майбутнього функціонування центру. Так, міськрада Кривого Рогу надасть сприяння в оформленні необхідної документації на ділянку біля діючого онкодиспансеру та забезпечить своїм коштом підведення всіх комунікацій та мереж, необхідних як для будівництва, так і подальшої роботи нового онкоцентру. Обласна рада візьме на себе зведення фундаменту, а також оформлення дозвільної документації на будівництво та введення об’єкту в експлуатацію. Замовником будівництва виступить Криворізький онкодиспансер.

“АрселорМіттал Кривий Ріг” стане ключовим інвестором проекту, забезпечить фінансування у розмірі близько 400 млн грн (еквівалент 15 млн євро), а також контроль за його реалізацією, вибором підрядників і цільовим використанням коштів.

Меморандумом закріплено наміри всіх сторін в рамках своїх повноважень максимально сприяти реалізації цього суспільно важливого проекту, а також повністю дотримуватися антикорупційних законів України та міжнародних антикорупційних конвенцій. У разі порушення цих правил, істотного погіршення бізнесу-клімату в Україні або ж невиконання своїх намірів іншими сторонами меморандуму “АрселорМіттал Кривий Ріг” залишає за собою право вийти з угоди в одноосібному порядку.

Підписанти меморандуму також домовилися про те, що після завершення будівництва об’єкту та початку його роботи, майнові права на новий онкоцентр перейдуть до Дніпропетровської облради, яка забезпечить у майбутньому його утримання та оснащення всім необхідним.

Парамжит Калон, Генеральний директор “АрселорМіттал Кривий Ріг”: "В основі політики АрселорМіттал лежить принцип сталого розвитку з турботою про майбутні покоління. За 14 років роботи компанії в Україні ми інвестували близько 300 млн грн у проекти корпоративної соціальної відповідальності. Багато років поспіль “АрселорМіттал Кривий Ріг” системно вкладає кошти у розвиток охорони здоров’я. Проте, окрім покупки обладнання для медичних установ, що ми й робимо останніми роками, необхідно оновлювати всю інфраструктуру. І будівництво нового онкоцентра — черговий етап нашої стратегії, яка передбачає всебічну підтримку місцевих громад і нашого міста. Ми вітаємо ініціативу Президента побудувати такі сучасні центри в усіх регіонах України".

Сергій Шефір, перший помічник Президента України: "Ми дуже радіємо, що нарешті відбулася ця довгоочікувана подія — міська, обласна влада та “АрселорМіттал Кривий Ріг” домовилися про старт будівництва нової клініки у Кривому Розі. Сподіваємося, що вже за рік тут розпочне роботу сучасна європейська клініка онкологічного профілю. Дякуємо міській владі за те, що пішла назустріч з виділенням земельної ділянки для будівництва, області — за те, що впевнено береться за організацію усього процесу. Окремо хочу висловити вдячність компанії АрселорМіттал. Це найбільший інвестор в Україні, який піклується не лише про прибуток і своє благополуччя, але й про охорону здоров’я та екологію у місті, в якому підприємство є містоутворюючим".

Михайло Радуцький, глава комітету з питань здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування Верховної Ради: "Наша мета — оголосити національну програму боротьби з онкологією, яку ми реалізуємо завдяки меценатам. Кривий Ріг стане першим, пілотним містом, де буде побудована зразкова медична установа за проектом німецької клініки. Після цього ми хочемо, щоб такі ж клініки з метою діагностики, профілактики та лікування раку були побудовані всією Україною, у 26 містах країни".

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