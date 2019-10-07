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"АрселорМиттал Кривой Рог" направит около 400 млн грн на строительство современного онкоцентра в Кривом Роге

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. В рамках реализации комплексной стратегии взаимодействия с местными сообществами “АрселорМиттал Кривой Рог” направит около 400 млн грн на строительство в городе современного онкоцентра. Меморандум об этом был сегодня подписан Генеральным директором предприятия Парамжитом Калоном, главой комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Верховной рады Михаилом Радуцким, представителями Днепропетровской власти, мэром Кривого Рога и генеральным директором Криворожского онкодиспансера, передает УНН.

"АрселорМиттал Кривой Рог" направит около 400 млн грн на строительство современного онкоцентра в Кривом Роге

На подписании меморандума также присутствовал первый помощник Президента Украины Сергей Шефир.

Меморандум определяет основные принципы финансирования строительства, а также видение будущего функционирования центра. Так, горсовет Кривого Рога окажет содействие в оформлении необходимой документации на участок возле действующего онкодиспансера и обеспечит за свой счет подведение всех коммуникаций и сетей, необходимых как для строительства, так и дальнейшей работы нового онкоцентра. Областной совет возьмет на себя возведение фундамента, а также оформление разрешительной документации на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Заказчиком строительства выступит Криворожский онкодиспансер.

“АрселорМитал Кривой Рог” станет ключевым инвестором проекта, обеспечит финансирование в размере порядка 400 млн грн (эквивалент 15 млн евро), а также контроль за его реализацией, выбором подрядчиков и целевым использованием средств.

Меморандумом закреплены намерения всех сторон в рамках своих полномочий максимально содействовать реализации этого общественно важного проекта, а также полностью придерживаться антикоррупционных законов Украины и международных антикоррупционных конвенций. В случае нарушения этих правил, существенного ухудшения бизнес-климата в Украине или же невыполнения своих намерений другими сторонами меморандума “АрселорМиттал Кривой Рог” оставляет за собой право выйти из соглашения в одностороннем порядке.

Подписанты меморандума также договорились о том, что после завершения строительства объекта и начала его работы, имущественные права на новый онкоцентр перейдут к Днепропетровскому облсовету, который обеспечит в будущем его содержание и оснащение всем необходимым.

Парамжит Калон, Генеральный директор “АрселорМиттал Кривой Рог”: “В основе политики АрселорМиттал лежит принцип устойчивого развития с заботой о будущих поколениях. За 14 лет работы компании в Украине мы инвестировали около 300 млн грн в проекты корпоративной социальной ответственности. Много лет подряд „АрселорМиттал Кривой Рог“ системно вкладывает средства в развитие здравоохранения. Однако, кроме покупки оборудования для медицинских учреждений, что мы и делаем в последние годы, необходимо обновлять всю инфраструктуру. И строительство нового онкоцентра — очередной этап нашей стратегии, которая предполагает всестороннюю поддержку местных сообществ и нашего города. Мы приветствуем инициативу Президента построить такие современные центры во всех регионах Украины”.

Сергей Шефир, первый помощник Президента Украины: “Мы очень рады, что наконец свершилось это долгожданное событие — городские, областные власти и „АрселорМиттал Кривой Рог“ договорились о старте строительства новой клиники в Кривом Роге. Надеемся, что уже через год здесь начнет работу современная европейская клиника онкологического профиля. Благодарим городскую власть за то, что пошла навстречу с выделением земельного участка для строительства, область — за то, что уверенно берется за организацию всего процесса. Отдельно хочу выразить благодарность компании АрселорМиттал. Это крупнейший инвестор в Украине, который заботится не только о прибыли и своем благополучии, но и о здравоохранении и экологии в городе, в котором предприятие является градообразующим”.

Михаил Радуцкий, глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Верховной рады: “Наша цель — объявить национальную программу борьбы с онкологией, которую мы реализуем благодаря меценатам. Кривой Рог станет первым, пилотным городом, где будет построена образцовая клиника по немецкому проекту. После этого мы хотим, чтобы такие же клиники с целью диагностики, профилактики и лечения рака появились по всей Украине, в 26 городах страны”.

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