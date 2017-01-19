Армія Сенегалу заявила про готовність ввести війська в Гамбію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Армія Сенегалу заявила, що її війська знаходяться на кордоні з Гамбією і готові увійти на територію країни, якщо її президент Яйя Джамме відмовиться скласти повноваження. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Я.Джамме раніше поступився в президентських виборах кандидату-опозиціонеру Ендрю Берроу, проте повідомив, що відмовляється покидати свій пост.
“Ми готові і чекаємо крайнього терміну опівночі (02.00 за Києвом). Якщо політичного рішення знайти не вдасться, ми втрутимося (в ситуацію),” — заявив представник армії Сенегалу.
Сенегал також направив резолюцію Радбезу ООН з проханням підтримати Економічне співтовариство країн Західної Африки, яке “вживає всіх можливих заходів, щоб воля народу Гамбії була врахована”.
“Кінець прийшов. Прийми це,” — заявив переможець на виборах президента Гамбії Е.Берроу.
Нагадаємо, президент Гамбії відмовився визнати поразку на виборах.