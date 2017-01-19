Армия Сенегала заявила о готовности ввести войска в Гамбию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Армия Сенегала заявила, что ее войска находятся на границе с Гамбией и готовы войти на территорию страны, если ее президент Яйя Джамме откажется сложить полномочия. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Я.Джамме ранее уступил в президентских выборах кандидату-оппозиционеру Эндрю Бэрроу, однако сообщил, что отказывается покидать свой пост.
"Мы готовы и ждем крайнего срока в полночь (02.00 по Киеву). Если политического решения найти не удастся, мы вмешаемся (в ситуацию) ", - заявил представитель армии Сенегала.
Сенегал также направил резолюцию Совбеза ООН с просьбой поддержать Экономическое сообщество стран Западной Африки, которое "принимает все возможные меры, чтобы воля народа Гамбии была учтена".
"Конец пришел. Прими это ", - заявил победитель на выборах президента Гамбии Э.Берроу.
Напомним, президент Гамбии отказался признать поражение на выборах.