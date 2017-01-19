Армия Сенегала заявила о готовности ввести войска в Гамбию

Я.Джамме ранее уступил в президентских выборах кандидату-оппозиционеру Эндрю Бэрроу, однако сообщил, что отказывается покидать свой пост.

"Мы готовы и ждем крайнего срока в полночь (02.00 по Киеву). Если политического решения найти не удастся, мы вмешаемся (в ситуацию) ", - заявил представитель армии Сенегала.

Сенегал также направил резолюцию Совбеза ООН с просьбой поддержать Экономическое сообщество стран Западной Африки, которое "принимает все возможные меры, чтобы воля народа Гамбии была учтена".

"Конец пришел. Прими это ", - заявил победитель на выборах президента Гамбии Э.Берроу.

Напомним, президент Гамбии отказался признать поражение на выборах.