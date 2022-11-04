Армія рф зберігає ракети на території курської АЕС – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Російські війська використовують територію курської АЕС для зберігання ракет. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
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"Отримано інформацію, що російські військові використовують територію курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними ГУР, впродовж останніх тижнів до підземних ангарів підприємства "курскатоменергоремонт" в районі селища іваніно курської області російські війська завозили ракети до комплексів С-300.
Окрім того, наприкінці жовтня було помічено прибуття до цих ангарів кількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.
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"Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до курської АЕС (місто курчатов), використовується російськими зс у військових цілях. А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет", – повідомили українські розвідники.
Нагадаємо
На початку листопада Іран планує передати росії понад 200 дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.