Армія рф зберігає ракети на території курської АЕС – ГУР

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"Отримано інформацію, що російські військові використовують територію курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет", – ідеться у повідомленні.

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За даними ГУР, впродовж останніх тижнів до підземних ангарів підприємства "курскатоменергоремонт" в районі селища іваніно курської області російські війська завозили ракети до комплексів С-300.

Окрім того, наприкінці жовтня було помічено прибуття до цих ангарів кількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

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"Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до курської АЕС (місто курчатов), використовується російськими зс у військових цілях. А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет", – повідомили українські розвідники.

Нагадаємо

На початку листопада Іран планує передати росії понад 200 дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.