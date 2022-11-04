Армия рф хранит ракеты на территории курской АЭС – ГУР

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"Получена информация, что российские военные используют территорию курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет", – говорится в сообщении.

Детали

По данным ГУР, на протяжении последних недель в подземных ангарах предприятия "курскатомэнергоремонт" в районе поселка иванино курской области российские войска завозили ракеты к комплексам С-300.

Кроме того, в конце октября было замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.

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"Не исключено, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к курской АЭС (город курчатов), используется русскими силами в военных целях. А именно для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА. Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет", –сообщили украинские разведчики.

Напомним

В начале ноября Иран планирует передать россии более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.