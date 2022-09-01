Армія рф вбила в Україні 380 дітей – Офіс Генпрокурора

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"Станом на ранок 1 вересня 2022 року більше ніж 1116 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 380 дітей загинули та понад 736 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – ідеться у повідомленні.

Деталі

31 серпня у Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний хлопець.

30 серпня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Харкова дістала поранення шестирічна дівчинка.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 203, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46.

Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2328 заклад освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо

Україні вдалося повернути вже 53 дитини, яких російські окупанти незаконно вивезли до росії.