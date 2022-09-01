Армия рф убила в Украине 380 детей – Офис Генпрокурора

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"По состоянию на утро 1 сентября 2022 года более 1116 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 380 детей погибли и более 736 получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Детали

31 августа в Синельниковском районе Днепропетровской области на кассетном боеприпасе смертельно травмировался 17-летний парень.

30 августа в результате вражеского артиллерийского обстрела Харькова получила ранение шестилетняя девочка.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 203, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганский – 61, Херсонский – 55, Запорожский – 46.

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно захваченных и освобожденных территориях.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

Напомним

Украине удалось вернуть уже 53 ребенка, которых российские оккупанты незаконно вывезли в россию.