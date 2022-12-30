Армія рф поранила в Україні 872 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Через повномасштабне вторгнення російські війська поранили в Україні 872 дітей, вбили - 450. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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«Більше ніж 1322 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 30 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 450. Зросла кількість поранених – 872», - ідеться в повідомленні.
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Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Повідомляється, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 80, Херсонській - 77, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.
«30 грудня внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ отримала поранення 14-річна дівчинка», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
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