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Армия РФ ранила в Украине 872 детей

Армия РФ ранила в Украине 872 детей

Киев • УНН

 • 275964 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Из-за полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине 872 детей, убили – 450. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

«Более 1322 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 30 декабря 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 450. Возросло количество раненых – 872», – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сообщается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 428, Харьковской – 268, Киевской – 117, Николаевской – 81, Запорожской – 80, Херсонской – 77, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 40.

«30 декабря в результате вражеской ракетной атаки на Киев получила ранение 14-летняя девочка», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

Дополнение

Рашисты обстреляли больницу в Херсоне, снаряды попали в родильное отделение.

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