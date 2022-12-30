Армия РФ ранила в Украине 872 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Из-за полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине 872 детей, убили – 450. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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«Более 1322 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 30 декабря 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 450. Возросло количество раненых – 872», – говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Сообщается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 428, Харьковской – 268, Киевской – 117, Николаевской – 81, Запорожской – 80, Херсонской – 77, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 40.
«30 декабря в результате вражеской ракетной атаки на Киев получила ранение 14-летняя девочка», - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.
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