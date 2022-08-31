Армія рф обстріляла центр Краматорська, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сьогодні вночі російські війська обстріляли центральну частину Краматорська Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є поранені. Про це у Facebook розповів мер міста Олександр Гончаренко, інформує УНН.
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"Нічний удар по центральній частині Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Продовжуємо з’ясовувати наслідки чергового терору", - написав Гончаренко.
Доповнення
Вночі 28 серпня російські окупанти обстріляли міста Слов’янськ і Краматорськ Донецької області. Ворог цілив у залізничну інфраструктуру і пошкодив житлові будинки поруч із залізницею.
19 серпня російські окупанти обстріляли навчальні заклади Краматорська.