Армия рф обстреляла центр Краматорска, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня ночью российские войска обстреляли центральную часть Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки есть раненые. Об этом в Facebook рассказал мэр города Александр Гончаренко, сообщает УНН.
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"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть раненые. Продолжаем выяснять последствия очередного террора", – написал Гончаренко.
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Ночью 28 августа российские оккупанты обстреляли города Славянск и Краматорск Донецкой области. Враг целил в железнодорожную инфраструктуру и повредил жилые дома рядом с железной дорогой.
19 августа российские оккупанты обстреляли учебные заведения Краматорска.