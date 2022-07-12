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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 13374 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Армія рф била по Дніпропетровській області з "Ураганів" та артилерії: горить поле

Армія рф била по Дніпропетровській області з "Ураганів" та артилерії: горить поле

Київ • УНН

 • 119538 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Сьогодні російські військовослужбовці обстріляли Зеленодольськ Криворізького району, що в Дніпропетровській області, зі ствольної артилерії та "Ураганів". Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області, інформує УНН.

Цитата

"Ворог вдарив по Зеленодольську зі ствольної артилерії та "Ураганів". Російські війська обстріляли Криворізький район. Прицільно били по Зеленодольську - зі ствольної артилерії та "Ураганів", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що через влучання боєприпасів виникла пожежа - загорілося 3,5 га стерні. За попередньо інформацією, люди не постраждали.

Наразі рятувальники проводять перевірку, шукають небезпечні касетні елементи.

Доповнення 

Рятувальники Донеччини протягом доби ліквідували 8 пожеж пшениці на корені, які виникли внаслідок ворожих обстрілів на території Краматорського, Покровського та Бахмутського районів. Загалом, як вказано, протягом минулої доби рятувальники Донеччини 37 разів залучались до ліквідації пожеж, 22 з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.

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