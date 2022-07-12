Армия рф била по Днепропетровской области из "Ураганов" и артиллерии: горит поле
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Сегодня российские военнослужащие обстреляли Зеленодольск Криворожского района, что в Днепропетровской области, из ствольной артиллерии и "Ураганов". Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области, информирует УНН.
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"Враг ударил по Зеленодольску из ствольной артиллерии и "Ураганов". Российские войска обстреляли Криворожский район. Прицельно били по Зеленодольску – из ствольной артиллерии и "ураганов", – говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что из-за попадания боеприпасов возник пожар – загорелось 3,5 га стерни. По предварительной информации, люди не пострадали.
В настоящее время спасатели проводят проверку, ищут опасные кассетные элементы.
Дополнение
Спасатели Донбасса в течение суток ликвидировали 8 пожаров пшеницы на корне, возникших в результате вражеских обстрелов на территории Краматорского, Покровского и Бахмутского районов. Всего, как указано, за прошедшие сутки спасатели Донбасса 37 раз привлекались к ликвидации пожаров, 22 из которых возникли в результате вражеских обстрелов.