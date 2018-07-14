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Армія Ізраїлю і бойовики з Гази обмінялися ракетними ударами

Армія Ізраїлю і бойовики з Гази обмінялися ракетними ударами

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Ізраїль завдав в суботу удари по кільком цілям ХАМАС в секторі Гази у відповідь на запуск палаючих повітряних куль і заворушення на кордоні цього палестинського приморського анклаву. Під час нанесення ударів 17 ракет були запущені з Гази по Ізраїлю, п’ять з них перехоплені системою ППО “Залізний купол”, повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в поширеному комюніке, інформує УНН.

“В суботу винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по терористичному тунелю і ще кільком військовим цілям в секторі Гази, включаючи табори з підготовки запусків палаючих повітряних куль, а також тренувальну базу руху ХАМАС, — йдеться в документі. — Удари зроблені у відповідь на терористичні дії у час зіткнень біля паркану безпеки на кордоні з Газою в п’ятницю, а також на триваючі щодня запуски палаючих повітряних куль з сектора на ізраїльську територію”.

“Під час нанесення ударів в секторі Гази зафіксовано до 17 запусків ракет по ізраїльській території, — продовжили військові. — П’ять з них перехоплені системою ППО “Залізний купол”.

В армії відзначили, що “терористична організація ХАМАС продовжує атаки на ізраїльських солдатів і інфраструктуру безпеки, щоб завдати шкоди ізраїльським цивільним особам”, що є “грубим порушенням суверенітету Ізраїлю”. “ХАМАС несе відповідальність за всі події, що відбуваються в секторі Гази”, — продовжили військові, додавши, що “армія готова до широкого спектру можливих сценаріїв розвитку подій”.

Як повідомляв УНН, ППО Сирії відбила ізраїльський удар по військовим позиціях в Ель-Кунейтрі.

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