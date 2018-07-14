Армия Израиля и боевики из Газы обменялись ракетными ударами

“В субботу истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическому тоннелю и еще нескольким военным целям в секторе Газа, включая лагеря по подготовке запусков горящих воздушных шаров, а также тренировочную базу движения ХАМАС, — говорится в документе. — Удары произведены в ответ на террористические действия во время столкновений у забора безопасности на границе с Газой в пятницу, а также на продолжающиеся ежедневно запуски горящих воздушных шаров из сектора на израильскую территорию”.

“Во время нанесения ударов в секторе Газа зафиксировано до 17 запусков ракет по израильской территории, — продолжили военные. — Пять из них перехвачены системой ПВО “Железный купол”.

В армии отметили, что “террористическая организация ХАМАС продолжает атаки на израильских солдат и инфраструктуру безопасности, чтобы нанести ущерб израильским гражданским лицам”, что является “грубым нарушением суверенитета Израиля”. “ХАМАС несет ответственность за все события, происходящие в секторе Газа”, — продолжили военные, добавив, что “армия готова к широкому спектру возможных сценариев развития событий”.

Как сообщал УНН, ПВО Сирии отразила израильский удар по военным позициях в Эль-Кунейтра.