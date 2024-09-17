Армія рф вдарила по рятувальниках у їх професійне свято: є загиблий та поранені
Київ • УНН
Російські війська обстріляли село на Донеччині, вбивши рятувальника. У Харкові внаслідок авіаудару поранено 4 рятувальників під час гасіння пожежі. Атаки сталися у професійне свято рятувальників.
Вранці 17 вересня російські війська обстріляли село у Покровському районі Донеччини. Внаслідок атаки загинув один рятувальник. Також у Харкові через ворожий удар КАБами чотири рятувальника отримали поранення. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН.
Сьогодні вранці окупанти обстріляли село у Покровському районі Донеччини. Внаслідок атаки загинув один рятувальник. Співчуття рідним та колегам загиблого
Також сьогодн росіяни вдарили авіабомбами по Харкову. На даний момент відомо про чотирьох рятувальників, які дістали поранення - у момент атаки вони гасили пожежу у лісосмузі. Троє працівників перебувають у важкому стані.
Зараз потерпілим надається уся необхідна допомога, вказав Клименко.
У Харкові відомо про 6 постраждалих від ворожого удару КАБу, серед них 4 рятувальники17.09.24, 15:56 • 27560 переглядiв