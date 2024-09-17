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Армія рф вдарила по рятувальниках у їх професійне свято: є загиблий та поранені

Армія рф вдарила по рятувальниках у їх професійне свято: є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 16298 перегляди

Російські війська обстріляли село на Донеччині, вбивши рятувальника. У Харкові внаслідок авіаудару поранено 4 рятувальників під час гасіння пожежі. Атаки сталися у професійне свято рятувальників.

Вранці 17 вересня російські війська обстріляли село у Покровському районі Донеччини. Внаслідок атаки загинув один рятувальник. Також у Харкові через ворожий удар КАБами чотири рятувальника отримали поранення. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН

Сьогодні вранці окупанти обстріляли село у Покровському районі Донеччини. Внаслідок атаки загинув один рятувальник. Співчуття рідним та колегам загиблого

- написав Клименко у Telegram.

Також сьогодн росіяни вдарили авіабомбами по Харкову. На даний момент відомо про чотирьох рятувальників, які дістали поранення - у момент атаки вони гасили пожежу у лісосмузі. Троє працівників перебувають у важкому стані.

Зараз потерпілим надається уся необхідна допомога, вказав Клименко.

У Харкові відомо про 6 постраждалих від ворожого удару КАБу, серед них 4 рятувальники17.09.24, 15:56 • 27560 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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