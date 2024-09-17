Армия рф ударила по спасателям в их профессиональный праздник: есть погибший и раненые

Утром 17 сентября российские войска обстреляли село в Покровском районе Донецкой области. В результате атаки погиб один спасатель. Также в Харькове из-за вражеского удара КАБами четыре спасателя получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Сегодня утром оккупанты обстреляли село в Покровском районе Донецкой области. В результате атаки погиб один спасатель. Соболезнования родным и коллегам погибшего - написал Клименко в Telegram.

Также сегодня россияне ударили авиабомбами по Харькову. На данный момент известно о четырех спасателях, которые получили ранения - в момент атаки они тушили пожар в лесополосе. Трое работников находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, указал Клименко.

У Харкові відомо про 6 постраждалих від ворожого удару КАБу, серед них 4 рятувальники