Армия рф ударила по спасателям в их профессиональный праздник: есть погибший и раненые
Киев • УНН
Российские войска обстреляли село в Донецкой области, убив спасателя. В Харькове в результате авиаудара ранены 4 спасателей во время тушения пожара. Атаки произошли в профессиональный праздник спасателей.
Утром 17 сентября российские войска обстреляли село в Покровском районе Донецкой области. В результате атаки погиб один спасатель. Также в Харькове из-за вражеского удара КАБами четыре спасателя получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
Сегодня утром оккупанты обстреляли село в Покровском районе Донецкой области. В результате атаки погиб один спасатель. Соболезнования родным и коллегам погибшего
Также сегодня россияне ударили авиабомбами по Харькову. На данный момент известно о четырех спасателях, которые получили ранения - в момент атаки они тушили пожар в лесополосе. Трое работников находятся в тяжелом состоянии.
Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, указал Клименко.
У Харкові відомо про 6 постраждалих від ворожого удару КАБу, серед них 4 рятувальники17 сентября 2024, 12:56 • 19357 просмотров