Армія рф не припиняє бити по Херсону, у громаді вже троє загиблих, у Білозерці - поранена
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Херсона та околиць загинуло троє людей, ще кілька отримали поранення. У Білозерці поранено 66-річну жінку, в Херсоні постраждала 72-річна жителька.
Російські війська продовжують завдавати удари по Херсону, у громаді вже три смерті за сьогодні. Ворог також обстріляв Білозерку, поранено жінку. Про це повідомили у Херсонській ОВА та МВА у суботу, пише УНН.
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"російські війська продовжують нещадно бити по Херсону. Внаслідок обстрілу Дніпровського району міста травми, несумісні з життям, дістав чоловік. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють особу загиблого і документують чергові російські воєнні злочини", - повідомили в ОВА у Telegram.
За даними ОВА, російські війська також вкрили вогнем Білозерку. "Через ворожий обстріл 66-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення руки. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги", - ідеться у повідомленні.
"У лікарні зупинилося серце херсонця, який постраждав через сьогоднішній російський удар по Дніпровському району міста. Лікарі боролися за життя 58-річного тяжкопораненого чоловіка. Але поранення виявилися надто важкими…" - зазначили згодом в ОВА.
"Це третя смерть за сьогодні у нашій громаді", - повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.
Також, за даними ОВА, до лікарні звернулася літня херсонка, яка постраждала через російський удар напередодні ввечері. У 72-річної жінки – контузія та вибухова травма.
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