Армія рф не припиняє бити по Херсону, у громаді вже троє загиблих, у Білозерці - поранена

ukenru
13:46 • 3892 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 21981 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 49672 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 81986 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 137639 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 180527 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 260360 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166027 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141838 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128275 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 127259 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 63146 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 96681 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 73268 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 58802 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 3821 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 127259 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 260348 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 196998 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 227208 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 5265 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 18136 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 22401 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 27586 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37794 перегляди
Актуальне
Армія рф не припиняє бити по Херсону, у громаді вже троє загиблих, у Білозерці - поранена

Армія рф не припиняє бити по Херсону, у громаді вже троє загиблих, у Білозерці - поранена

Київ • УНН

 • 20513 перегляди

Внаслідок російських обстрілів Херсона та околиць загинуло троє людей, ще кілька отримали поранення. У Білозерці поранено 66-річну жінку, в Херсоні постраждала 72-річна жителька.

Російські війська продовжують завдавати удари по Херсону, у громаді вже три смерті за сьогодні. Ворог також обстріляв Білозерку, поранено жінку. Про це повідомили у Херсонській ОВА та МВА у суботу, пише УНН.

Деталі

"російські війська продовжують нещадно бити по Херсону. Внаслідок обстрілу Дніпровського району міста травми, несумісні з життям, дістав чоловік. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють особу загиблого і документують чергові російські воєнні злочини", - повідомили в ОВА у Telegram.

За даними ОВА, російські війська також вкрили вогнем Білозерку. "Через ворожий обстріл 66-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення руки. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги", - ідеться у повідомленні.

"У лікарні зупинилося серце херсонця, який постраждав через сьогоднішній російський удар по Дніпровському району міста. Лікарі боролися за життя 58-річного тяжкопораненого чоловіка. Але поранення виявилися надто важкими…" - зазначили згодом в ОВА.

"Це третя смерть за сьогодні у нашій громаді", - повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

Також, за даними ОВА, до лікарні звернулася літня херсонка, яка постраждала через російський удар напередодні ввечері. У 72-річної жінки – контузія та вибухова травма.

Нагадаємо

Уночі загинула 62-річна жінка в Антонівці, передмісті Херсона.

Немовля постраждало від удару рф по Херсону24.08.24, 12:16 • 23843 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63