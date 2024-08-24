Российские войска продолжают наносить удары по Херсону, в громаде уже три смерти за сегодня. Враг также обстрелял Белозерку, ранена женщина. Об этом сообщили в Херсонской ОВА и ГВА в субботу, пишет УНН.

Детали

"Российские войска продолжают беспощадно бить по Херсону. В результате обстрела Днепровского района города травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. На месте работают соответствующие службы, которые устанавливают личность погибшего и документируют очередные российские военные преступления", - сообщили в ОВА в Telegram.

По данным ОВА, российские войска также обстреляли Белозерку. "Из-за вражеского обстрела 66-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

"В больнице остановилось сердце херсонца, который пострадал из-за сегодняшнего российского удара по Днепровскому району города. Врачи боролись за жизнь 58-летнего тяжелораненого мужчины. Но ранения оказались слишком тяжелыми..." - отметили позже в ОВА.

"Это третья смерть за сегодня в нашей громаде", - сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram.

Также, по данным ОВА, в больницу обратилась пожилая херсонка, которая пострадала из-за российского удара накануне вечером. У 72-летней женщины - контузия и взрывная травма.

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