Арку дружби народів у Києві оздоблять орнаментом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Столичну Арку дружби народів, частина якої розмальована в кольорах веселки, прикрасять ще й фрагментом орнаменту. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
“Громадські організації подали заявку, щоб тимчасово оздобити Арку дружби народів кольорами веселки. Дехто почав казати, що це, нібито, якась не така символіка, натякаючи на певні організацій. У мене є фотографія 2010 року, коли арку підсвічували різними кольорами, і ні в кого не виникало зауважень", - заявив київський міський голова Віталій Кличко.
Також очільник столиці додав, що на ділянці, яка залишається не розмальованою, буде розміщено фрагмент українського орнаменту.
"Ми знайшли компроміс. На тій ділянці, яка залишилася незавершеною, розмістять фрагмент українського орнаменту. Ніяких конфліктів не буде”, — підкреслив Віталій Кличко.
Як повідомляв УНН 3 травня, делегації з 39 країн прибули на Євробачення-2017.