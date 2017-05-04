Арку дружбы народов в Киеве украсят орнаментом

"Общественные организации подали заявку, чтобы временно украсить Арку дружбы народов в цветах радуги. Кое-кто начал говорить, что это, якобы, какая-то не такая символика, намекая на определенные организации. У меня есть фотография 2010 года, когда арку подсвечивали разными цветами, и ни у кого не возникало замечаний", - заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

Также мэр столицы добавил, что на участке, который остается не разрисованной, будет размещено фрагмент украинской орнамента.

"Мы нашли компромисс. На том участке, который остался незавершенным, разместят фрагмент украинской орнамента. Никаких конфликтов не будет", - подчеркнул В.Кличко.

Как сообщал УНН 3 мая, делегации из 39 стран прибыли на Евровидение-2017.