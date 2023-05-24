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Архієрейський собор ПЦУ підтримав календарну реформу. Що зміниться? Коли будуть Різдво та Великдень?

Київ • УНН

 • 638607 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН.Сьогодні, 24 травня Архієрейський собор Православної церкви України абсолютною більшістю голосів підтримав календарну реформу та перехід на новоюліанській календар, пише УНН.

Офіційно перехід на новий календар відбудеться з 1 вересня 2023 року. Формально рішення Архієрейського собору ще має схвалити Помісний собор за участі мирян, який заплановано на 27 липня.

Що зміниться?

Змістяться релігійні свята, що прив’язані до конкретних дат. Різдво буде 25 грудня, Святого Миколая 6 грудня, Водохреще — 6 січня, Покрова 1 жовтня.
На Великдень та інші свята, дати яких визначаються за місячним календарем, це рішення не вплине.

Деталі

Новоюліанський календар у 1923 році розробив сербський астроном, професор математики та небесної механіки Мілутін Міланкович. Він, фактично, збігається з григоріанським календарем.

Нині новоюліанським календарем послуговуються 9 з 16 помісних автокефальних східних православних церков. Це Вселенський патріархат Константинополя, Александрійський патріархат, Антіохійський патріархат, Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Церква Кіпру, Церква Греції, Автокефальна православна церква Албанії та Православна церква Чеських земель і Словаччини.

Чи буде перехідний період?

Як розповів в ексклюзивному коментарі УНН секретар Богословсько-літургічної комісії Православної Церкви України, протоієрей Андрій Дудченко він очікує, що реформа не буде нав’язуватися. За його словами, вже є парафії, які перейшли на новий календар. Зокрема, у Черкаській, Вінницькій, Волинській областях їх вже десятки. Є декілька і в київській області.

Каже, що буде дозволено зберегти старий календар тим парафіям, які цього захочуть і приймуть це рішення на парафіяльних зборах.

Що думають українці

В Україні поступово зростає кількість людей, які хочуть відзначати Різдво з абсолютною більшістю християн у світі 25 грудня.
Згідно опитування групи “Рейтинг” проведеного у грудні минуло року, ідею перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня підтримують 44% респондентів порівняно з 26% у грудні 2021 року. Не підтримують перенесення Різдва 31% опитаних. У 2021 році таких було 58%. 23% зазначили, що їм байдуже, 2% не змогли відповісти на це питання.

При цьому, 55% опитаних українців відзначають Різдво 7 січня, 25% роблять це двічі — 25 грудня і 7 січня, і лише 11% на даний момент святкують Різдво 25 грудня.

Так само в кінці грудня були підведені підсумки голосування по цьому питанню і у додатку “Дія”. Як зазначили в Мінцифрі у ньому взяли участь більше 1,5 мільйони українців.
Майже 60% хочуть святкувати Різдво 25 грудня, майже 25,5% — 7 січня, більше 12,5% в обидві дати.

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