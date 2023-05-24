Архиерейский собор ПЦУ поддержал календарную реформу. Что изменится? Когда будут Рождество и Пасха?

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН.Сегодня, 24 мая Архиерейский собор Православной церкви Украины абсолютным большинством голосов поддержал календарную реформу и переход на новоюлианский календарь, пишет УНН.

Официально переход на новый календарь состоится с 1 сентября 2023 года. Формально решение Архиерейского собора еще должен одобрить Поместный собор при участии мирян, который запланирован на 27 июля.

Что изменится?

Сместятся религиозные праздники, которые привязаны к конкретным датам. Рождество будет 25 декабря, Святого Николая 6 декабря, Крещение — 6 января, Покрова 1 октября.
На Пасху и другие праздники, даты которых определяются по лунному календарю, это решение не повлияет.

Детали

Новоюлианский календарь в 1923 году разработал сербский астроном, профессор математики и небесной механики Милутин Миланкович. Он, фактически, совпадает с григорианским календарем.

В настоящее время новоюлианским календарем пользуются 9 из 16 поместных автокефальных восточных православных церквей. Это Вселенский патриархат Константинополя, Александрийский патриархат, Антиохийский патриархат, Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь, Церковь Кипра, Церковь Греции, Автокефальная православная церковь Албании и Православная церковь Чешских земель и Словакии.

Будет ли переходный период?

Как рассказал в эксклюзивном комментарии УНН секретарь Богословско-литургической комиссии Православной Церкви Украины, протоиерей Андрей Дудченко он ожидает, что реформа не будет навязываться. По его словам, уже есть приходы, которые перешли на новый календарь. В частности, в Черкасской, Винницкой, Волынской областях их уже десятки. Есть несколько и в киевской области.

Говорит, что будет разрешено сохранить старый календарь тем приходам, которые этого захотят и примут это решение на приходском собрании.

Что думают украинцы

В Украине постепенно растёт количество людей, которые хотят отмечать Рождество с абсолютным большинством христиан в мире 25 декабря.
Согласно опросу группы “Рейтинг” проведенного в декабре прошлого года, идею перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают 44% респондентов по сравнению с 26% в декабре 2021 года. Не поддерживают перенос Рождества 31% опрошенных. В 2021 году таких было 58%. 23% отметили, что им безразлично, 2% не смогли ответить на этот вопрос.

При этом, 55% опрошенных украинцев отмечают Рождество 7 января, 25% делают это дважды — 25 декабря и 7 января, и лишь 11% на данный момент празднуют Рождество 25 декабря.

Так же в конце декабря были подведены итоги голосования по этому вопросу и в приложении “действие”. Как отметили в Минцифре в нем приняли участие более 1,5 миллиона украинцев.
Почти 60% хотят праздновать Рождество 25 декабря, почти 25,5% — 7 января, более 12,5% в обе даты.

Украинские Национальные Новости

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