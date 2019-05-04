Архієпископ Америки Константинопольського патріархату подав у відставку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Архієпископ Димитрій, який очолював Грецьку православну архієпископію Америки, подав у відставку. Про це повідомляє грецький портал News 24/7, передає УНН.

Димитрій очолював Православну церкву Америки протягом 20 років, з 1999 року. У лютому архієпископу виповнився 91 рік.

У повідомленні Вселенського патріархату вказується, що Димитрій на зустрічі з патріархом Варфоломієм поінформував його “про проблеми богословського спілкування”.

Відставка Димитрія буде розглядатися Синодом 9 травня.

Як зазначає News 24/7, в числі причин невдоволення священнослужителем було, зокрема, те, що при ньому з затримкою велося відновлення православної церкви Миколи Чудотворця, зруйнованої в результаті атак 11 вересня. Церква перебувала неподалік від будівель Всесвітнього торгового центру.

Ще в травні 2018 року агентство Romfea повідомляло про протиріччя Димитрія з патріархом Варфоломієм. Як писало агентство, патріарх запропонував архієпископу залишити свій пост, проте той відмовився. Питання було винесене на розгляд Синоду. На нараді Димитрій пояснив затримку у відновленні зруйнованої церкви нестачею коштів.

Нагадуємо, російський екзархат Європи проголосував у лютому проти рішень Константинополя стосовно себе.

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