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Архиепископ Америки Константинопольского патриархата подал в отставку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Архиепископ Димитрий, который возглавлял Греческую православную архиепископию Америки, подал в отставку. Об этом сообщает греческий портал News 24/7, передает УНН.

Димитрий возглавлял Православную церковь Америки в течение 20 лет, с 1999 года. В феврале архиепископу исполнился 91 год.

В сообщении Вселенского патриархата указывается, что Димитрий на встрече с патриархом Варфоломеем проинформировал его “о проблемах богословского общения”.

Отставка Димитрия будет рассматриваться Синодом 9 мая.

Как отмечает News 24/7, в числе причин недовольства священнослужителем было, в частности, то, что при нем с задержкой велось восстановление православной церкви Николая Чудотворца, разрушенной в результате атак 11 сентября. Церковь находилась неподалеку от зданий Всемирного торгового центра.

Еще в мае 2018 года агентство Romfea сообщало о противоречиях Димитрия с патриархом Варфоломеем. Как писало агентство, патриарх предложил архиепископу оставить свой пост, однако тот отказался. Вопрос был вынесен на рассмотрение Синода. На совещании Димитрий объяснил задержку в восстановлении разрушенной церкви нехваткой средств.

Напоминаем, российский экзархат Европы проголосовал в феврале против решений Константинополя по отношению к себе.

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