Російський екзархат Європи проголосував проти рішень Константинополя стосовно себе

“Ми не погодилися з рішенням Константинопольського патріархату, — відзначило джерело. — Архієпископія буде збережена”.

За його словами, “191 учасник зборів проголосував проти домагань Константинополя, іншу думку висловили тільки 15 людей”. “Рішення про вибір юрисдикції буде прийнято в червні”, — повідомив співрозмовник ТАСС.

Нагадуємо, західноєвропейський екзархат російських церков, скасований Константинопольським синодом в листопаді 2018 року, відкинув заклик Константинополя перейти в підпорядкування його архієреям на території кожної з країн Європи. Лист Константинополя, звернений до священиків і дияконів з проханням припинити поминати свого власного архієпископа, в російському екзархаті назвали втручанням ззовні і нагадали, що глава екзархату, архієпископ Харіопольскій Іоанн, є чинним єпископом Константинопольського патріархату, і його статус “єдиного єпархіального єпископа” російського екзархату “канонічно і юридично незаперечний”.