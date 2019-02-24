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Російський екзархат Європи проголосував проти рішень Константинополя стосовно себе

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Позачергові єпархіальні збори православних парафій руської традиції в Західній Європі проголосувало проти рішення синоду Константинопольського патріархату про скасування Західноєвропейського архієпископату, про це повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Ми не погодилися з рішенням Константинопольського патріархату, — відзначило джерело. — Архієпископія буде збережена”.

За його словами, “191 учасник зборів проголосував проти домагань Константинополя, іншу думку висловили тільки 15 людей”. “Рішення про вибір юрисдикції буде прийнято в червні”, — повідомив співрозмовник ТАСС.

Нагадуємо, західноєвропейський екзархат російських церков, скасований Константинопольським синодом в листопаді 2018 року, відкинув заклик Константинополя перейти в підпорядкування його архієреям на території кожної з країн Європи. Лист Константинополя, звернений до священиків і дияконів з проханням припинити поминати свого власного архієпископа, в російському екзархаті назвали втручанням ззовні і нагадали, що глава екзархату, архієпископ Харіопольскій Іоанн, є чинним єпископом Константинопольського патріархату, і його статус “єдиного єпархіального єпископа” російського екзархату “канонічно і юридично незаперечний”.

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