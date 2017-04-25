Архітектор з Нідерландів створив смайли на фасаді будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Нідерландах, архітектор Чангізі Техрані використав смайли емодзі як архітектурний елемент при проектуванні будівлі в Амерсфорті, передає УНН з посиланням на The Verge.
Для прикраси фасаду будинку використали 22 смайлики, що виражають різні емоції. Дизайн смайликів запозичили з шаблонів, що використовуються месенджером WhatsApp. Їх перетворили в 3D-моделі, які потрібні для створення прес-форм.
За словами архітектора, раніше прикрашали будівлі королями, Горгуліями та символами минулих епох. Він вважає, що “сучасними Горгуліями” можуть бути емодзі, що стали іконою 21-го століття.
Будівля, яку спроектував Техрані — багатофункціональна. На першому поверсі розташовані магазини, на верхніх — житлові приміщення. Воно знаходиться на невеликій площі навпроти бібліотеки, театру і школи. Оскільки студенти і школярі регулярно фотографують будівлю, архітектор вважає, що йому вдалося перетворити нудну бетонну коробку в цікавий проект.
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