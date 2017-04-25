Архитектор из Нидерландов создал смайлы на фасаде здания

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 13012 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73584 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137501 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110049 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112117 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109617 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102061 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106307 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102997 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149111 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Архитектор из Нидерландов создал смайлы на фасаде здания

Архитектор из Нидерландов создал смайлы на фасаде здания

Киев  •  УНН

 • 11405 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Нидерландах, архитектор Чангизи Техрани использовал смайлы емодзи как архитектурный элемент при проектировании здания в Амерсфорте, передает УНН со ссылкой на The Verge.

Для украшения фасада здания использовали 22 смайлики, выражающие различные эмоции. Дизайн смайликов позаимствовали из шаблонов, используемых мессенджером WhatsApp. Их превратили в 3D-модели, которые нужны для создания пресс-форм.

По словам архитектора, ранее украшавшие здания королями, Горгулиямы и символами прошлых эпох. Он считает, что "современными Горгулиямы" могут быть емодзи, что стали иконой 21-го века.

Здание, которое спроектировал Техрани - многофункциональная. На первом этаже расположены магазины, на верхних - жилые помещения. Оно находится на небольшой площади напротив библиотеки, театра и школы. Поскольку студенты и школьники регулярно фотографируют здание, архитектор считает, что ему удалось превратить скучную бетонную коробку в интересный проект.

Как сообщал УНН, испанские художники создали серию муралей, которые светятся в темноте.

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