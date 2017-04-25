Архитектор из Нидерландов создал смайлы на фасаде здания

Для украшения фасада здания использовали 22 смайлики, выражающие различные эмоции. Дизайн смайликов позаимствовали из шаблонов, используемых мессенджером WhatsApp. Их превратили в 3D-модели, которые нужны для создания пресс-форм.

По словам архитектора, ранее украшавшие здания королями, Горгулиямы и символами прошлых эпох. Он считает, что "современными Горгулиямы" могут быть емодзи, что стали иконой 21-го века.

Здание, которое спроектировал Техрани - многофункциональная. На первом этаже расположены магазины, на верхних - жилые помещения. Оно находится на небольшой площади напротив библиотеки, театра и школы. Поскольку студенты и школьники регулярно фотографируют здание, архитектор считает, что ему удалось превратить скучную бетонную коробку в интересный проект.

Как сообщал УНН, испанские художники создали серию муралей, которые светятся в темноте.